Kütahya’da sağanak ve dolu, baskınlarına neden oldu

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesine bağlı bazı köylerde oluşan sel sularının, köy içlerinde ve tarım arazilerine zarar ve hasara yol açtığı öğrenildi İlçeye bağlı Ayvalı köyünde yoğun yağmur ve dolu yağışı köy içerisindeki kaldırım taşlarını söktü, araziler su altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Değirmisaz ve bölgesi köyler ile Ayvalı köyünde incelemelerin yapılacağı öğrenilirken, bölgede yağışların devam edeceği, vatandaşların ve çiftçilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Dolu ve yağmur yağışının tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ve hasarlar hakkında İlçe Tarım Orman ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.