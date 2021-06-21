Mahmut Meriç son yolculuğuna uğurlandı

Törende açıklamada bulunan Cem Meriç "Onu tanıma şansına ulaşan herkes onu çok severdi. Düşmanı yoktu. O kadar temiz bir insandı. Babam, az ama öz konuşurdu. O, dıştan sakin görünürdü fakat iç dünyası hem çok derin hem de çok zengindi. İçinde zaman zaman yanar dağlar patlar, zaman zaman ise sakin sular akardı. Edebiyat anlamında da inanılmaz bir derinliği vardı. Kendisi, babası Cemil Meriç'in derinliğine tam inebilen, devamlılığını layığıyla yerine getirebilen bir insandı. Dedemin kitaplarını çok daha geniş bir kitleye sunabilmeyi vazife gördü. Dedem adına bütün kitaplarını hazırlayarak hem kendi hem annem Aynur Meriç'in büyük fedakarlıklarıyla bu görevi yerine getirdi. Babamın iyi ve kötü günlerinde yarım asırdan fazla yol ve gönül arkadaşlığı yapmış annemize hepimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.