Mahmut Meriç son yolculuğuna uğurlandı

Mütefekkir Cemil Meriç'in oğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç'in ağabeyi, avukat Mahmut Ali Meriç tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi. Merhumun eşi Aynur Meriç ve çocukları Cem ile Sinan Meriç, Şakirin Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve sevenleri katıldı.
Törende açıklamada bulunan Cem Meriç "Onu tanıma şansına ulaşan herkes onu çok severdi. Düşmanı yoktu. O kadar temiz bir insandı. Babam, az ama öz konuşurdu. O, dıştan sakin görünürdü fakat iç dünyası hem çok derin hem de çok zengindi. İçinde zaman zaman yanar dağlar patlar, zaman zaman ise sakin sular akardı. Edebiyat anlamında da inanılmaz bir derinliği vardı. Kendisi, babası Cemil Meriç'in derinliğine tam inebilen, devamlılığını layığıyla yerine getirebilen bir insandı. Dedemin kitaplarını çok daha geniş bir kitleye sunabilmeyi vazife gördü. Dedem adına bütün kitaplarını hazırlayarak hem kendi hem annem Aynur Meriç'in büyük fedakarlıklarıyla bu görevi yerine getirdi. Babamın iyi ve kötü günlerinde yarım asırdan fazla yol ve gönül arkadaşlığı yapmış annemize hepimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Mahmut Ali Meriç'in yaptığı birçok güzelliğin ötesinde, babasına büyük bir hizmette bulunduğuna vurgu yapan Ümit Meriç "Cemil Meriç her kitabını yayınevine yollarken, 'Evladım bu şimdi böyle gitsin, yeni baskısına inşallah tekemmül ettiririz metinleri.' derdi. 12 cilt eser yazdı ama bu düşüncesini hayattayken gerçekleştiremedi. Babam hayattayken büyük ölçüde onun asistanlığını yapan ben oldum. Abim o sırada Paris'te yüksek lisans çalışması dolayısıyla bulunuyordu. Döndükten sonra o da babamın diğer asistanlarıyla bugün Türkiye'de sayıları milyonları aşan okuyucunun okuduğu 12 ciltlik kitabın vücuda gelmesine hizmet etti. Fakat asıl babamın vefatından sonra babamın temennisini gerçekleştirmeye gayret etti, yarım bıraktığı bazı metinlerin tercümesini tamamladı, bazı eserlerin içinde dağınık bulunan bölümleri bir araya getirdi. Yeni bir Cemil Meriç edisyonu meydana getirdi. Bazıları tarafından eleştirilen, bazıları tarafından methedilen bir mesaiye ömrünü adadı. Bu konuda eşi Aynur Meriç de tıpkı annemin babama hazırladığı ortam gibi, mükemmel bir çalışma ortamı hazırladı. İki güzel evlat büyüttüler. Rabbimden ağabeyime rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah ahirette de güle güle kucaklaşmamız nasip olsun" dedi.
VALİ YERLİKAYA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yazar ve düşünür #CemilMeriç'in oğlu Prof. Dr. Ümit Meriç hocamızın ağabeyi Mahmut Ali Meriç'i TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ile son yolculuğuna uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.
Bir dönem Meydan Larousse ansiklopedisinde editörlük yapan Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları arasında çıkan "Bir Dünyanın Eşiğinde", "Bu Ülke", "Işık Doğudan Gelir", "Jurnal 1-2", "Kültürden İrfana", "Mağaradakiler" ve "Umrandan Uygarlığa"nın da aralarında olduğu Cemil Meriç'in eserlerini yayına hazırlamıştı.