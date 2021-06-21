Minik Viyan'ı ezen minibüs şoförüne 9 yıl hapis!

Küçükçekmece'de 20 Nisan günü güzergahı olmayan sokağa giren, seyir halindeyken telefonla konuşan ve aşırı hızla seyreden minibüs şoförü 29 yaşındaki Ezkan Kaynar'ın 5 yaşındaki Viyan Kaçan'ı ezerek ölümüne neden olduğu kazanın iddianamesi tamamlandı. Evinin önünde oynarken minibüsün araç tekerleğine sıkışarak küçücük yaşta hayata veda eden Viyan'ın ölümüne yol açan sürücüye 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Minik kızın SABAH'a konuşan babası, sürücünün hak ettiği cezayı almasını beklediklerini söyledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ezkan Kaynar'ın 20 Nisan tarihinde sürücülüğünü yaptığı İkitelli-Topkapı arası hattında çalıştığı minibüsüyle seyir halinde olduğu anlatıldı. Şüpheli Kaynar'ın Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Durak Sokak üzerinde maktul çocuk Viyan Kaçan'a çarptığı ve Ezkan Kaynar'ın olay tanığı olan Eşref İnan ile birlikte kazaya karıştığı ifade edildi. Kazanın ardından, kazaya karıştığı ve şoförlüğünü yaptığı minibüsüyle Viyan Kaçan'ı hastaneye kaldırdıkları Viyan'ın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, trafik bilirkişisinden alınan rapora göre, maktul çocuk Viyan Kaçan'ın asli kusurlu olduğu, şüpheli sürücü Ezkan Kaynar'ın kurallara aykırı hareket ettiğinden kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğuna yer verildi. İddianamede, şüpheli Kaynar hakkında kusur raporunda tali kusur verilmişse de olay tanığı olan Eşref İnan'ın alınan ifadesinde şüpheli Kaynar'ın, sokaktan hızlı bir şekilde geçtiği ve telefonla konuştuğuna dair ifadeler yer aldı.

Olay yeri inceleme raporunda, kazanın meydana geldiği yerde herhangi bir fren izinin bulunmadığı dikkate alındığında Ezkan Kaynar'ın telefonla konuşarak hızlı şekilde sokak içerisinde araç kullanması neticesinde kaza yapacağını ön görmesine rağmen tehlikeli şekilde araç kullandığı belirtildi. Şüpheli Kaynar'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

SABAH'a konuşan Kaçan Ailesinin avukatı Enver Aksoy, "Sürücünün gerekli dikkat ve özeni göstermemesi neticesinde henüz 5 yaşında olan Viyan Kaçan, ticari amaçla kullanılan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ölüme sebebiyet veren minibüs şoförü Ezkan Kaynar'ın kendi ifadesinde de belirttiği üzere kazanın gerçekleşmiş olduğu cadde güzergâhının dışı olup, bu güzergâh toplu ulaşım araçlarının kullanıma kapalıdır. Tüm bu ihlaller yetmiyormuş gibi fail araç kullanırken telefon ile konuşmuş ve güzergâh için belirlenen hız haddini de aşmıştır. Birden fazla kural ihlali Viyan Kaçan' ın olay yerinde hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Failin en üst sınırdan cezalandırılması gerekir" dedi.

Avukat Enver Aksoy

SABAH'a konuşan baba Esat Kaçan ise, "Kapı önümüzde çocukların oyun oynayabilecekleri park bahçe yok. Oyun oynuyorlardı. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen evin önünden geçerken kızıma çarptı. Kızım oracıkta can vermiş. Konu komşu tanıkların söylediklerine göre minibüs şoförü telefonla ilgileniyormuş. Kızımın ölmesine sebep olan kişinin cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.