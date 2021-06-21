Normalleşme kararları çerçevesinde nargile kafeler bilindiği üzere son genelgeye göre faaliyetlerini sürdüremiyordu. Bir süredir kapalı olan bu işletmelerin sahipleri detayları araştırmaya başladı. "Kabine toplantısı sonrası nargile kafeler açıldı mı, kabine toplantısı sonrası açılacak mı?" soruları kabine toplantısı öncesi gündemdeki yerini aldı. Son genelgede "Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek." İfadeleri yer almıştı.