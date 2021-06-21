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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:55

, kabine toplantısı sonrası açılacak mı? Kafelerde nargile içmek yasak mı, serbest mi?

Nargile kafeler açıldı mı, kabine toplantısı sonrası açılacak mı? Kafelerde nargile içmek yasak mı, serbest mi?

Kademeli Normalleşme sürecinde bu akşam düzenlenecek olan kabine toplantısı için nefesler adeta tutulurken bir yandan da tedbirler kapsamında bir süredir hizmet veremeyen nargile kafelerin akıbeti merak konusu haline geldi. Özellikle işletme sahipleri bu anlamda “, kabine toplantısı sonrası açılacak mı?” soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke çapında azalan vakalarla beraber yeni normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Hal böyleyken kabinenin ardından açıklanacak yeni kararlar merakla bekleniyor. Buna göre; Nargile kafeler açıldı mı? İşte son durum…

Normalleşme kararları çerçevesinde nargile kafeler bilindiği üzere son genelgeye göre faaliyetlerini sürdüremiyordu. Bir süredir kapalı olan bu işletmelerin sahipleri detayları araştırmaya başladı. "Kabine toplantısı sonrası , kabine toplantısı sonrası açılacak mı?" soruları kabine toplantısı öncesi gündemdeki yerini aldı. Son genelgede "Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek." İfadeleri yer almıştı.

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Henüz bu işletmelerin akıbetine ilişkin yeni bir gelişme bulunmuyor. Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları haberimizden takip edebilirsiniz.

Nargile kafeler serbest mi, ne zaman açılacak? 2020 Nargile kafeler açıldı mı?

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

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Nargile kafeler açıldı mı, kabine toplantısı sonrası açılacak mı? Kafelerde nargile içmek yasak mı, serbest mi?
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