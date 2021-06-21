O ilçede ilk kez sandık kurulacak

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

Soydaşların haklarının korunması ve Bulgaristan'daki demokrasinin gelişimi adına öncü çalışmalara imza atan BAL-GÖÇ Şubesi, komşu ülkede yenilenecek seçimlerde Mustafakemalpaşa'da da sandık kurulmasının önünü açtı. Tarihi kararın Mustafakemalpaşa'da bir ilk olduğu müjdesini veren BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan; " 11 Temmuz'da yapılacak seçimlerde oy kullanma hakkına sahip hemşehrilerimiz, oylarını Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanabilecek" dedi.

54 KİŞİ OY KULLANACAK

Mustafakemalpaşa'da yaşayan ve çifte vatandaş olarak seçimlerde oy kullanmak için BAL-GÖÇ Şubesi organizasyonuyla müracaat eden 54 kişinin bulunduğunu ifade edeN Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Hüseyin Arslan yaptığı açıklamada, "Yaptığımız girişimler sonucu Bulgaristan'daki ilgili merciler, Mustafakemalpaşa'da sandık kurulması kararını 15 Haziran'dan sonra verdi. Değerlendirme sonucu karar, olumlu çıktı. Bu karar, Cumhuriyet tarihinde ilçemiz için bir ilk olacak. Vatandaşlarımız Bursa'ya gitmeden oylarını Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanabilecek. Vatandaşlık hakkımızı kullanalım, soydaşlarımızın haklarını koruyalım. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlarımız için Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur. Kararın olumlu çıkmasında katkı veren BAL-GÖÇ yöneticilerimize ve medya temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Arslan, Türkiye genelinde 24 bin 640 kişinin Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmak için müracaat ettiğini belirterek; " Bu başvuruların yüzde 30'u Bursa'da bulunuyor. Mustafakemalpaşa'da 1 sandıkta 54, Kestel'de 2 sandıkta 239, İnegöl'de 2 sandıkta 263, Karacabey'de 1 sandıkta 65 ve Orhangazi'de 1 sandıkta 290 olmak üzere Bursa genelinde 5 bin 554 kişi Bulgaristan seçimlerinde oy kullanacak" dedi.