O şoföre 9 yıl hapis

İstanbul
Küçükçekmece'de, 20 Nisan günü güzergâhı olmayan sokağa giren, seyir halindeyken telefonla konuşan ve aşırı hızla seyreden minibüs şoförü 29 yaşındaki Ezkan Kaynar
'ın 5 yaşındaki Viyan Kaçan'ı ezerek ölümüne neden olduğu kazayla ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, evinin önünde oynarken minibüsün altında kalarak can veren Viyan'ın ölümüne yol açan sürücüye 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilirkişi raporunun ardından, Viyan'ın asli kusurlu olduğu, şüpheli sürücü Ezkan Kaynar'ın kurallara aykırı hareket ettiğinden kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğuna yer verildi. Şüpheli Kaynar hakkında tali kusur verilse de tanık olarak dinlenen Eşref İnan
'ın, Kaynar'ın, sokaktan hızlı bir şekilde geçtiği ve telefonla konuştuğuna dair ifadeleri yer aldı.
BABA, SABAH'A KONUŞTU
Talihsiz çocuğun babası Esat Kaçan
, SABAH'a konuştu: "Kapımızın önünde çocukların oynayabileceği bir park bahçe yok. Oyun oynuyorlardı. Minibüs güzergâhı olmamasına rağmen evin önünden geçerken kızıma çarptı. Kızım oracıkta can vermiş. Komşuların söylediğine göre minibüs şoförü telefonla ilgileniyormuş. Kızımın ölmesine sebep olan kişinin en ağır şekilde cezasını çekmesini istiyoruz."