Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 21 Haziran 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 21 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 21 HAZİRAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

21 Haziran On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 112 bin TL kazandırmıştı.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;