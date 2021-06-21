Pandemide çocuklar babacı oldu

Türkiye
'de babaların pandemi döneminde çocuklarla oyun oynamadaki rolünü araştıran Ayvansaray Üniversitesi
, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hale Kahyaoğlu
Çakmakçı'nın yürüttüğü araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Yaşları 26 ile 58 arasındaki 220 babaya pandemi döneminde babaların yüzde 61'inin çocuklarıyla daha fazla oyun oynadığı, yüzde 70'inin ise ilişkilerinin güçlendiği ortaya çıktı. Çakmakcı, babaların yüzde 61.4'ü çocuklarla oyun oynamaya daha fazla zaman ayırdığını, yüzde 66.4'ü da oyun zamanlarının eğlenceli geçtiğini söyledi.