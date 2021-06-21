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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Pandemide çocuklar babacı oldu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Pandemide çocuklar babacı oldu
'de babaların pandemi döneminde çocuklarla oyun oynamadaki rolünü araştıran , Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Çakmakçı'nın yürüttüğü araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Yaşları 26 ile 58 arasındaki 220 babaya pandemi döneminde babaların yüzde 61'inin çocuklarıyla daha fazla oyun oynadığı, yüzde 70'inin ise ilişkilerinin güçlendiği ortaya çıktı. Çakmakcı, babaların yüzde 61.4'ü çocuklarla oyun oynamaya daha fazla zaman ayırdığını, yüzde 66.4'ü da oyun zamanlarının eğlenceli geçtiğini söyledi.
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Pandemide çocuklar babacı oldu
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