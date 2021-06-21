Peş peşe operasyonlar göçmen kaçakçılarını bezdirdi! "Siviller bir yandan resmiler bir yandan"

Türkiye'ye gelen yasadışı göçmenleri İstanbul'da konaklatan ve Edirne üzerinden yurt dışına kaçıran 47 kişilik göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. 9'u tutuklu 47 şüpheli hakkında, "göçmen kaçakçılığı yapma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 7.5 yıldan 20 yıla kadar değişik hapis cezaları talebiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede göçmen kaçakçılarının gerçekleştirdiği eylemler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

ŞOFÖRLER FACEBOOK'TAN

İddianameye göre; şebeke Facebook üzerinden "Nakliyeciler" isimli sayfaya verilen ilanlarla göçmenleri taşınacak şoförler bulundu. Sefer başı 4-5 bin lira arası ücret karşılığında şoförlerle anlaşıldı. 7-8 tane aracı olanların ortalama kazancının 80- 100 bin lira arasında değişiyordu. Göçmen kaçakçıları, yurt dışına çıkaracakları göçmenleri İstanbul'da Güngören, Zeytinburnu, Aksaray, Gaziosmanpaşa gibi noktalarda bulunan "Şokevleri" adını verdikleri, örgüt evlerinde bekletti. Anlaşılan şoförler bu noktalardan göçmenleri alarak İstanbul TEM üzerinden Edirne'ye götürmek üzere yola çıkardı.

BASKINLARDAN BUNALDILAR

2020 yılında şebekenin gerçekleştirdiği 19 ayrı sefere suçüstü yapılarak 755 düzensiz göçmen yakalandı. Örgüt yöneticileri kendi aralarında göçmenleri "Kömür" veya "İki ayaklı" diye kodladı. Dinlemeye takılan örgüt yöneticisi Kerem Yanzı'nın art arda polis ve jandarma baskınına uğramaları yüzünden sinirlendiği ve örgüt içerisinde sızıntı aradığı ortaya çıktı.

"1 HAFTADA 9-10 ARABAMI ALDILAR ABİ FIRSAT VERMİYORLAR"

Tutuklu örgüt yöneticilerinden Kerem Yanzı, yine örgüt yöneticisi Şaban Şimşek'le cep telefonu görüşmesinde şu ifadeler geçiyor; K.Y: "Ya inanır mısın abi, iki günde 5 tane araba gitti. Abi Meriç'te indireceğimiz yere 2 dakika kala çevirildiler. Abi öyle böyle bir operasyon değildi. Benim anlamadığım bir şey var. Sen benden daha tecrübelisin. Bir tek benim arabaları mı alıyorlar... yoksa başkalarınınkini de alıyorlar mı. Abi fırsat vermiyorlar ya. Bir hafta içerisinde 9-10 tane arabamı aldılar abi ya.

"ABİ BEN İLK DEFA BÖYLESİNİ GÖRÜYORUM"

Şaban Şimşek: "Abi siviller bir taraftan sıkıştırıyor, resmiler bir taraftan alıyor. Kötü abi kötü ben ilk defa böylesini görüyorum. Eskiden bir araba alıp çekilir giderlerdi anladın mı. Şimdi birini aldılar çekilmiyorlar, iki, üç, dört devam. Ben bunu anlamadım, ekipleri de çoğaltmışlar."

"İÇİNİZDE SIZINTI VAR"

İddianamede şüpheli olan nakliyeci Çetin Duman ise, örgüt yöneticisi Kerem Yanzı'ya içlerinde köstebek olduğunu, kendi elemanlarını kullanmayı teklif ediyor. Duman konuşmada, "İçinizde sızıntı var. Polis ters yönden geldi abi. Araç hakkında ihbar yapılmış. Plakasına kadar verilmiş" ifadelerini kullanıyor.