Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar, yakalandı

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlığı Şehitliği'nde meydana geldi. Şehit askerlerden Yahya Topkaya'nın mezarı başında bulunan Türk bayrağı ve direği kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Şehit kabirleri ile ilgilenen görevli bayrağın olmadığını görünce olayı polise haber verdi. İhbar üzerine şehitliğe gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalınan bayrağın yenisi ise görevliler tarafından kabre yeniden takıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağı ve direği çaldıklarını tespit ettikleri şüpheli C.İ. ve H.T.'yi kısa sürede yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünün ardından Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen şüphelilerin ifadelerinde, alkollü oldukları için hırsızlık yaptıklarını söylediği belirtildi.