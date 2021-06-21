Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama

Yapılan baskınlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet pompalı tüfek, 18.600 TL ve 117.500 Suriye Lirasına ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden (2) şahıs serbest bırakılmış, (9) şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmış, (6)şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.