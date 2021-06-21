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Giriş Tarihi: 21.6.2021 21:55

’da kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama

’da kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheliden 6 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturmada, göçmenlerin yasa dışı yollarla sınırdan geçirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırındaki Ceylanpınar, Akçakale ve Harran ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet pompalı tüfek, 18.600 TL ve 117.500 Suriye Lirasına ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden (2) şahıs serbest bırakılmış, (9) şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmış, (6)şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama
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