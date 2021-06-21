"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün (Çarşamba ve Pazar) MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında, kazandıran numaralarla şans oyunu severler için bir kez daha duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 20 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;