ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme başladı. Akşam saat 22:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olarak açıklandı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI, BİTTİ Mİ? PAZAR GÜNÜ SEYAHAT YASAĞI KALKACAK MI?

Şehirler arası seyahat yasağı bitmedi. Yeni normalleşme takvimi ile şehirler arası seyahat yasağında son durum belli olacak.

Şehirler arası seyahatte zorunlu hal sayılacak durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.