ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Şehirler arası seyahat yasağı son günlerde milyonların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarıyla beraber durumun iyiye gitmesi halinde şehirler arası seyahat yasağının kaldırılacağın sinyallerini vermişti. Şu an tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde ise şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Seyahat yasağının tamamen kalkması bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda çıkacak kararlara bağlı olacak.

PAZAR GÜNÜ SEYAHAT YASAĞI KALKACAK MI?

Şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor. 2021 Yeni normalleşme planı ile şehirler arası seyahat yasağında son durum belli olacak.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme başladı. Akşam saat 21:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olarak açıklandı.

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanmasına karar verildi.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili alınan kararlar ise şöyle;

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Buna göre kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.