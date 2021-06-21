SİHA takibiyle film gibi operasyonla yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Kaledibi Köyünde bir grup teröristin barındığı ihbarını alan güvenlik güçleri bölgeye hava destekli operasyon başlattı.

İl Jandarma Komutanlığındaki Roketler adlı JÖH timlerinin katıldığı operasyonda arazide sıkışan teröristler öldürüleceklerini anlayınca sivil kıyafetler giyinerek gasp ettikleri 44 BE 769 plakalı bir araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalıştı. İnsansız Keşif Araçlarıyla bölgede yapılan uçuşlarda şüpheli araç zırhlı araçlarla durdurulmak istendi, ancak araç bu kez patika köy yoluna girip hızla kaçmaya çalıştı. Anons ve ikazlara rağmen durmayan araç, bölgenin alınan koordinatlarıyla TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla Güzelce mezrası yakınlarında nokta atışıyla vuruldu. Ardından bölgeye JÖH timleri sevk edildi. Havanın karanlık olmasından istifade eden terörist vurulan araçtan inerek yaralı halde kaçarak meşe ağaçlarının arasına gizlendi.

SİHALAR VURDU, SİLAH VE TEÇHİZATIYLA YAKALANDI

Arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri bir teröristi gizlendiği ininde 1 adet kalaşnikof tüfek, 5 adet şarjör, 125 mermi, 2 saldırı tipi el bombası ve 4 kütüklük ve şifreli örgütsel dokümanlarla birlikte yakaladı. Helikopterle devlet hastanesinde tedavisi yapılan terörist alınan parmak izi sorgulaması sonucu sözde Kendal bölgesi tim sorumlusu Kahraman kod adlı Şerafettin Tekin olduğu belirlendi. Daha önce yakalanan ve güvenlik güçlerine teslim olan 6 terörist de Tekin'i fotoğraflarından teşhis ederek, "Bu terörist bizimle birlikte Lice kırsalı Kerpiçören, Silvan kırsalı Kendal, Baran, Kawa alanlarında faaliyet yürüttü, ardından ağır silah eğitimi almak için Ape Musa Kampına gönderildi. Diyarbakır kırsalında tim sorumlumuzdu" dediler.

27 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

SİHA atışıyla silahıyla birlikte yaralı yakalanan terörist Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Terörist katıldığı iddia edilen silahlı eylemlerde yer almadığını, kendisinin silahlı olmasına rağmen güvenlik güçlerine karşı silah kullanmadığını belirterek, "Ben zaten temas sonucu yakalanmadım. Kaçarken havadan SİHA ile vurulunca yaralı olduğum için kaçamayıp yakalandım" dedi. Mahkeme teröristi örgüt üyesi olmak, izinsiz patlayıcı madde ve silah bulundurmak suçlarından 27 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Güvenlik korucusu Cumaddin Yorulmaz'ın şehit edilmesi ile birlikte 5 ayrı silahlı eyleme katılmak, ülke birliğini bozmak suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan terörist bu eylemlere katıldığına dair somut bir delil bulunmadığından ayrı ayrı beraatına oy birliğiyle karar verildi.