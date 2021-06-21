Sinema salonları ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile sinema salonları açılıyor mu, tarih belli mi?

SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan sinema salonlarının açılacağı tarih, bu yerlerde kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan sinemaların için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILIYOR MU?

En son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşmişti. Buna göre: Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdi.