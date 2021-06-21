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Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:17 Son Güncelleme: 21.6.2021 18:17

Siyam ikizlerinin 3. yaş günü kutlandı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Siyam ikizlerinin 3. yaş günü kutlandı

Başkan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'nin Londra kentindeki hastanede operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Doktoru Meryem Kavakcı, siyam ikizleri Derman ve Yiğit’in üçüncü yaş günlerinin Ankara Şehir Hastanesi’nde bugün kutlandığını duyurdu.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan Ömer ve Fatma Evrensel çiftinin, siyam ikizleri kafadan yapışık bir şekilde, sezaryenle 1 Haziran 2018 tarihinde dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin siyam ikizlerine aile, Derman ve Yiğit adlarını vermişti.
Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte 2020 yılında siyam ikizleri İngiltere'nin Londra kentine gönderilmiş, burada yapılan ameliyatlar sonucu kafadan yapışık siyam ikizleri ayrılmıştı. Ayrılan siyam ikizlerinin tedavileri ise Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyordu.

SİYAM İKİZLERİNİN 3. YAŞ GÜNÜ KUTLANDI

Ankara'da tedavileri süren Antalyalı siyam ikizlerinin üçüncü yaş günlerini Ankara Şehir Hastanesi'nde kutlandı. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Doktoru Mariam (Meryem) Kavakcı, "Kafaları yapışık dünyaya gelen ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde operasyonla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in 3'üncü yaş günlerini Ankara Şehir Hastanesi'nde kutladık" ifadelerini kullandı. Dr. Kavakcı kutlamaya dair fotoğraflar da paylaştı.

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Siyam ikizlerinin 3. yaş günü kutlandı
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