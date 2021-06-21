Siyam ikizlerinin 3. yaş günü kutlandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan Ömer ve Fatma Evrensel çiftinin, siyam ikizleri kafadan yapışık bir şekilde, sezaryenle 1 Haziran 2018 tarihinde dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin siyam ikizlerine aile, Derman ve Yiğit adlarını vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte 2020 yılında siyam ikizleri İngiltere'nin Londra kentine gönderilmiş, burada yapılan ameliyatlar sonucu kafadan yapışık siyam ikizleri ayrılmıştı. Ayrılan siyam ikizlerinin tedavileri ise Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyordu.