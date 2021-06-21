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Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:11 Son Güncelleme: 21.6.2021 16:57

: Yangından dehşet çıktı! 'Karımı ve oğlumu öldürdüm' deyip köprüden atladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika: Yangından dehşet çıktı! 'Karımı ve oğlumu öldürdüm' deyip köprüden atladı

haberi: 'de evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybederken, 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Kadının kocası iş yerini arayıp oğlumu ve karımı öldürdüm deyip Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden aşağı atladı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

on dakika haberleri... Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlunu kurtardı.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı belirtilen çocuk ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.



Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine incelemeyi derinleştirdi. Yapılan araştırmada, şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği öğrenildi. Polis ekipleri, 'nden bir kişinin intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda arama çalışması başlattı.

İstanbul Ümraniye'de yangın! Anne öldü 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı

Kıyıda bulunan bir cesedin, Mehmet Güney'e ait olduğu belirlendi. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Yangından dehşet çıktı! 'Karımı ve oğlumu öldürdüm' deyip köprüden atladı
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