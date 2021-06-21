Son dakika: Yangından dehşet çıktı! 'Karımı ve oğlumu öldürdüm' deyip köprüden atladı





Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine incelemeyi derinleştirdi. Yapılan araştırmada, şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği öğrenildi. Polis ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda arama çalışması başlattı.

İstanbul Ümraniye'de yangın! Anne öldü 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı

Kıyıda bulunan bir cesedin, Mehmet Güney'e ait olduğu belirlendi. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.