"Süper Loto sonuçları" her hafta olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayınına kupon doldurarak katılanlar 33 Milyon Türk Lirası'na ulaşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyerek 20 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;