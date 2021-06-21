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Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:15 Son Güncelleme: 21.6.2021 07:15

sonuçları açıklandı! ile 20 Haziran 2021

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri (MPİ) ile ortaklığında yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (20 Haziran 2021 Pazar) şans oyunu severler için bir kez daha belirlendi. Bugünkü canlı çekilişine ve MPİ bayilerinde kupon doldurarak dahil olanlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 20 Haziran çekiliş sonuçları ve ekranı detayları.

" sonuçları" her hafta olduğu gibi bugün de (MPİ) ve ortaklığında yapılan - canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayınına kupon doldurarak katılanlar 33 Milyon Türk Lirası'na ulaşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyerek 20 Haziran sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 HAZİRAN)

ile 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Haziran Süper Loto sonuçları: 44 – 38 – 9 – 12 – 5 – 6


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;




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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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