Tesbih atölyesinde yapılan tespihler babalara hediye edildi

Her evladın İlk kahramanı olan babalar, hediyelerin de en özeline layıktır elbette bu hassasiyetle harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, katılımın 20 kişi ile sınırlandırıldığı tespih atölyesinde yapılan tespihler babalara hediye olarak döndü.

AİLE EKONOMİLERİNE KATKIDA BULUNUYOR



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, kadın destek ve eğitim merkezlerinde düzenlediği, İnsanların bir araya gelerek hayal güçlerini, el becerilerini ve grup çalışması yeteneklerini sergileyebilecekleri atölyeler, verimliliği ve öğrenimi ön planda tutarak bilgi ve deneyimi artırıyor. Atölyelerde eğitim alan kadınlar ileride kendi iş yerlerini de açarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

SÜS EŞYASI OLARAK KULLANDILAR

Geçen haftalarda kapı süsü atölyesi, mozaik bardak atlığı, ahşap yakma atölyesi, doğal sabun atölyesi ve şal üzerine keçe işleme etkinlikleri ile workshop çalışmaları yapılan atölyelere katılan vatandaşlar el emeği göz nuruyla kendi ürettiklerini ürünleri evlerinde süs eşyası olarak kullandı.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde açılan tespih atölyesini ziyaret eden Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, "Burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde çok fazla hizmet alanı açılmış. Kadınlarımızı buraya bekliyoruz. Burada çok güzel çalışmalar ve kurslar var. Kadınlarımızın faydalanabilecekleri çok büyük alanlar var. Bu imkanları kadınlarımız için seferber eden büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz aynı gemideyiz biriz beraberiz sloganıyla kadınlarımıza bir hareket getireceğiz" diye konuştu.