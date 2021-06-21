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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:33 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:33

nasıl yapılır? Tilavet secdesi nasıl kılınır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi nasıl kılınır?

en çok Ramazan ayında yapılan bir ibadettir. Tilavet secdesi, Kuran-ı Kerim okunması sırasında yapılır. Ramazan aylarında tilavet secdesi nasıl yapılır? sorusu en çok sorulan sorulardan biridir. Bu yazımızda Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi nasıl kılınır? Hakkında tüm detayları sizler ile paylaşacağız.

Ramazan ayı ve Kadir Gecesi sırasında en çok araştırılan ibadettir. Müslümanların dua ederek ibadetlerini yapmak istedikleri bu özel gecelerde Kuran-ı Kerim'de secde ayetleri olarak bilinen ve 14 yerde geçen ayetleri okuyarak ve dinleyerek tilavet secdesi yapılır. İşte Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi nasıl kılınır? detayları…

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tilavet secdesi kılınışı günde 5 vakit kılınan namazla birbirine benzer. Tilavet secdesi için namazdan önce yapıldığı gibi kişiler ilk olarak abdestlerini almalıdırlar. Abdest aldıktan sonra Tilavet secdesi için niyet edilir ve ardından secdeye gidilir. Tilavet secdesi sırasında secdeye varılırken üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" tekrarlanır ve ardından Allah u Ekber diyerek secdeden kalkılır. Kişiler secdeden kalkma sırasında da ayet okur. Burada okunacak ayet ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr''tir. Bu ayetler okunduktan sonra tilavet secdesi tamamlanır. Tilavet secdesinde namazda olduğu gibi selam verilmez.

TİLAVET SECDESİ DUASI

Tilavet secdesi sırasında Kuran-ı Kerim'de geçen 14 ayet okunur. Tilavet secdesi ayetleri şunlardır:

  • Hac suresi 18. ayet
  • inşikâk suresi 21. ayet
  • A'râf suresi 206. ayet
  • Ra'd suresi 15. ayet
  • Nahl suresi 49. ayet
  • İsra suresi 109. ayet
  • Meryem suresi 58. ayet
  • Alak suresi 19. ayet
  • Sâd suresi 24. ayet
  • Furkan suresi 60. ayet
  • Neml suresi 25. ayet
  • Necm suresi 62. ayet
  • Secde suresi 15. ayet
  • Fussılet suresi 37. ayet

NAMAZDA TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Namazda tilavet secdesini yapacak olan mümin Allahu Ekber derken ellerini yukarıya kaldırmaz. Secdeye bir kere varılıp 3 kez de "Sübhane Rabbiye'l-alâ" denir. Ardından yeniden Allahu Ekber denilir ve secdeden kalkınır. Tilavet secdesi böylelikle tamamlanır. Tilavet secdesinde bilinmesi gereken selam olmaması ve secdeden sonra yapılacak olan teşehhüt miktarıdır.

TİLAVET SECDESİ HANGİ CÜZLERDE VAR?

Tilavet secdesi Kuran-ı Kerim'de sadece 14 ayette bulunur. Tilavet secdesinin bulunduğu cüzler şunlardır:

  • 9. cüz
  • 13. cüz
  • 14. cüz
  • 15. cüz
  • 16. cüz
  • 17. cüz
  • 19. cüz
  • 21. cüz
  • 23.cüz
  • 24. cüz
  • 27. cüz
  • 30. cüz

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Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi nasıl kılınır?
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