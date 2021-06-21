Tuba Erkol'u vahşice katletmişti! Vicdan sızlatan karara tepki

Konya'da, 3 çocuğunun annesi 37 yaşındaki Tuba Erkol'u, 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (42), haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak "eşi kasten öldürmek"ten 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Davanın gerekçeli kararında, zanlının eylem sırasında zevk alıp, mutlu olmadığı belirtilerek cinayeti "canavarca hisle gerçekleştirmediği"ne yer verilmesi, hukukçuların tepkisine neden oldu.
SABAH'a konuşan Erkol çiftinin kızlarının avukatı Emin Levent Yavuzer, "Sadece sanığın beyanına göre haksız tahrik indirimi uygulanmaz.
Karar, hukuka aykırıdır" dedi. Avukat Merve Mısır ise "Sanık, uzaklaştırma kararını ihlal edip, evine giderek eşini 46 yerinden bıçaklamasının ani bir cinnet hali olduğunu söylemek mümkün değil.
Ceza yaptırımlarının amacı, önleyici ve caydırıcı olmasıdır. 'Şüpheden sanık yararlanır' evrensel ilkesinin yanı sıra suçun doğru tanımlanması ve ceza yaptırımlarının net bir şekilde ortaya konulması.
46 kez bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol cinayetinde gerekçeli karar: Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı
Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı
Öncelikle kadın cinayetlerinin işlenmesi konusunda büyük caydırıcılık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.