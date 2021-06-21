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Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 21.6.2021 07:05

'u vahşice katletmişti! Vicdan sızlatan karara tepki

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Tuba Erkol'u vahşice katletmişti! Vicdan sızlatan karara tepki

Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren , 18 yıl hapse çarptırıldı. Kararda, cinayetin “Canavarca hisle gerçekleştirilmediği”ne yer verilmesi tepki çekti

'da, 3 çocuğunun annesi 37 yaşındaki 'u, 46 yerinden bıçaklayarak öldüren (42), haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak "eşi kasten öldürmek"ten 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Davanın gerekçeli kararında, zanlının eylem sırasında zevk alıp, mutlu olmadığı belirtilerek cinayeti "canavarca hisle gerçekleştirmediği"ne yer verilmesi, hukukçuların tepkisine neden oldu.



SABAH'a konuşan Erkol çiftinin kızlarının avukatı Emin Levent Yavuzer, "Sadece sanığın beyanına göre haksız tahrik indirimi uygulanmaz.



Karar, hukuka aykırıdır" dedi. Avukat ise "Sanık, uzaklaştırma kararını ihlal edip, evine giderek eşini 46 yerinden bıçaklamasının ani bir cinnet hali olduğunu söylemek mümkün değil.



Ceza yaptırımlarının amacı, önleyici ve caydırıcı olmasıdır. 'Şüpheden sanık yararlanır' evrensel ilkesinin yanı sıra suçun doğru tanımlanması ve ceza yaptırımlarının net bir şekilde ortaya konulması.



Öncelikle kadın cinayetlerinin işlenmesi konusunda büyük caydırıcılık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

46 kez bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol cinayetinde gerekçeli karar: Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı

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Tuba Erkol'u vahşice katletmişti! Vicdan sızlatan karara tepki
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