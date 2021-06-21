Türkiye bu çeteyi konuşmuştu! Döner Kardeşler için istenen cezalar belli oldu!

Emirhan Döner ve Turhan Döner kardeşlerin örgüt lideri olarak geçtiği mütalaada 'Döner Kardeşler' hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, Sanık Yunus Tatlı, Ahmet Burak Gülerer, Ergün Eren, Erkan Deniz, Anılcan Kökçek, Arslan Bingöl, Salih Ünlütürk, Hasan Hüseyin Özaslan, Serkan Işık, Sonay Bedir ve Şenay Şentürk hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Örgütün iç yapısına dair önemli bilgiler verdiği için Yunus Tatlı ve Ahmet Burak Gülerer hakkında 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmasını istedi. 12 sanığın ise üyelikten beraatini istedi.