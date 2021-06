Turnadağ Savaşı, Osmanlı Devleti ve Dulkadiroğulları Beyliği arasında gerçekleşmiştir ve Muharabe sonuçları Dulkadiroğlulları Beyliği için ağır olmuştur. Hem tarihe meraklı vatandaşlar, hem de tarih alanında eğitim görenler, Turnadağ Savaşı sonuçları ve nedenleri ile ilgili araştırma yapıyor. Özellikle, Turnadağ Savaşı tarihi, zamanlama ve bir beylik ile gerçekleştirilmiş olması nedeniyle dikkat çekiyor. Tarih kaynaklarında yer alan bilgiler ışığında, Turnadağ Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır ve savaşın nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte, tarihi önem arz eden Turnadağ Savaşı hakkında merak edilen bilgiler…

TURNADAĞ SAVAŞI NEDİR?

Turnadağ Savaşı halihazırda Elbistan ilçesi olarak bilinen bölgenin Göksun, Nurhak mevkii çevresinde yapılmış bir savaştır. Nurhak bölgesinde Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğlu Beyliği'nin karşılaştığı bu savaşın tarihi de oldukça dikkat çekicidir.

TURNADAĞ SAVAŞI TARİHİ

Turnadağ Savaşı tarihi de bu savaşın sebep ve sonuçlarını yorumlamak, anlamlandırmak için önem arz etmektedir. Bu savaş 12 Haziran 1515 gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti'nin mutlak zaferi ile neticelenmiştir.

TURNADAĞ SAVAŞI ÖZETİ

Turnadağ Muharebesi'nde iki Türk Devleti karşı karşıya geldi ve Osmanlı Devleti Ordusu'nun başında Yavuz Sultan Süleyman bulunmaktaydı. Dulkadiroğulları Beyliği'nin yönetiminde hükümdar Alaüddevle Bozkurt bey vardı. Elbistan civarında çarpışan iki ordudan Osmanlı Ordusu galip gelmiştir.

TURNADAĞ SAVAŞI NEDENLERİ

Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim büyük Mısır seferine hazırlanmaktaydı. Ancak esas sefere çıkmadan evvel Anadolu'da tam hakimiyeti elde etmeyi hesap ediyordu. Özellikle Dulkadiroğlu Beyliği'nin plan ve aksiyonlarından rahatsız oluyordu. Her an düşmanla müttefik olabileceğinden şüphe duyuyordu. Yavuz Sultan Selim' in bu şüphesini haklı çıkarabilecek bazı vakalar da meydana gelmişti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nın ardından Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüddevle Bozkurt'un Osmanlı Ordusunu sırtından vurduğunu belirterek Alaüddevle Bozkurt'u alaşağı etmeye karar verdi.

Memluk Seferi için hazırlık yapan Yavuz Sultan Selim iki devlet arasında bu minvalde bir tampon devletine karşıydı. Bunun için de Dulkadirli Beyliği'nin ortadan kaldırılması taraftarıydı.

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı sonrası Sivas'a geldi. Dulkadiroğlu meselesini çözmeden İstanbul'a dönmek istemiyordu. Bu amaçla da Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa, komutasında Elbistan'a 40.000 aşkın kuvveti gönderdi.

Mısır'a sefer düzenlemek için planlar yapan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e göre öncesinde Dulkadiroğlu Beyliği'nin ortadan kaldırılması, Anadolu'da hakimiyet için büyük ehemmiyet arz ediyordu. Dulkadiroğlu Beyliği Memlukler ile birlikte hareket ediyordu. Yavuz Sultan Selim bu durumu bir tehdit olarak kabul ediyordu.

Turnadağ Muharebesi denilen bu savaşın ardından Osmanlı devleti galip geldi. Bu esasen beklenen bir tabloydu. O günün koşullarında Osmanlı Ordusu mutlak üstünlüğe haizdi ve güçlü bir askeri yapılanma inşa etmişti. Öte yandan Dulkadiroğlu Beyliği'nin hükümdarı oldukça ileri bir yaşta olmasına rağmen ordusuna başkomutanlık etmişti. Yavuz Sultan Selim yenilen Dulkadiroğlu Hükümdarı Alaüddevle Bozkurt'un kellesini Memlük Sultanına gönderdi.

 TURNADAĞ SAVAŞI SONUÇLARI

Turnadağ Savaşı sonucu Anadolu'da siyasal birlik tamama ermiştir. En önemli sonuç olarak bu bütünlük kabul edilmektedir. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferinden sonra 1515 yılında Dulkadiroğlu Beyliğine karşı galip gelmiştir. Böylelikle Turnadağ Savaşı sonrasında Mardin, Maraş, Elbistan ve Diyarbakır Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.

 TURNADAĞ SAVAŞI ÖNEMİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde Turnadağ Savaşı büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu savaş sonucunda fethedilerek sınırlara dahil edilen bölgelerle birlikte Anadolu' da siyasal birlik hedefine ulaşılmış oldu.

Turnadağ savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

Bu savaş, Yavuz Sultan Selim döneminde yapılmıştır.