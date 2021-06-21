Ukraynalı turiste paraşütte doğum günü sürprizi

Fethiye'de tatil yapan Ukraynalı turiste, yamaç paraşütüyle uçtuğu sırada doğum günü sürprizi yapıldı. Ukraynalı turist Marina'nın 28'inci yaş günü bin 450 metrede kutlandı. Ukraynalı turist, yamaç paraşütünün merkezlerinden Babadağ'dan 1700 metreden uçtu. Pilot Faruk Konuk, 140 metreye inildiğinde turiste doğum günü pastası ikram etti. Uçuş sırasında yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Marina, Türkçe teşekkür etti. Sürpriz doğum günü kutlaması video ve fotoğraflarla kayda alındı.