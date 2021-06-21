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Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:37

Ukraynalı turiste paraşütte doğum günü sürprizi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ukraynalı turiste paraşütte doğum günü sürprizi

Tatil cenneti ’deki yamaç paraşütün merkezi Babadağ’dan paraşütle uçuş yapan Ukraynalı turiste doğum günü sürprizi yapıldı. Ukraynalı turist Marina’ya, 1450 metre yükseklikte doğum günü pastası hediye edildi.

'de tatil yapan Ukraynalı turiste, yamaç paraşütüyle uçtuğu sırada doğum günü sürprizi yapıldı. Ukraynalı turist Marina'nın 28'inci yaş günü bin 450 metrede kutlandı. Ukraynalı turist, yamaç paraşütünün merkezlerinden Babadağ'dan 1700 metreden uçtu. Pilot , 140 metreye inildiğinde turiste doğum günü pastası ikram etti. Uçuş sırasında yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Marina, Türkçe teşekkür etti. Sürpriz doğum günü kutlaması video ve fotoğraflarla kayda alındı.

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Ukraynalı turiste paraşütte doğum günü sürprizi
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