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Giriş Tarihi: 21.6.2021 12:23

Vatandaşlar isyan etti! 'ye tepkiler dinmiyor

DHA
Vatandaşlar isyan etti! İSKİ'ye tepkiler dinmiyor

'da 'nin çalışma yaptığı sokakta 20 gün içerisinde 4'üncü kez çökme meydana geldi. Yine bir aracın çukura düştüğü sokağa döşenen borudan su akması da tepkiye neden oldu.

'nin altyapı çalışmasını sürdürdüğü Cihangir Mahallesi Karınca Sokak'ta ilki 31 Mayıs'ta, 3'ü geçen hafta olmak üzere 4 ayrı çökme meydana geldi.



Çökmeler nedeniyle bir otomobil, bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir kamyonetin lastikleri çukura gömüldü.



Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan çökme olaylarının sonuncusunda da çukura düşen araç, çekme halatları ile kurtarıldı.



Ayrıca sokağa döşenen ancak üzeri kapatılmayan borudan su akmaya başladı.



Caddenin bir bölümü ulaşıma kapatılırken, ihbarlara rağmen çözüm bulunmaması vatandaşı isyan ettirdi.



Mahalleli, yoldaki çökmelerden ve çıkan tozdan şikayet ederken, Necdet Gezer, "İSKİ'nin kendi kazısı, ilgisizlik var. Belediyenin gevşek davranması var.



Sabah bir komşumuzun arabası çukura düştü. Trafik polisleriyle çektik. Su akıyor. Müdahale etmiyorlar, sonra susuzluk diyorlar.



Bir an önce hızlandırmaları gerek. İSKİ gördüğü halde müdahale etmiyor" dedi.

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Vatandaşlar isyan etti! İSKİ'ye tepkiler dinmiyor
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