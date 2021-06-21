Veteriner Bekir’in ‘adaş’tan mesaj gururu

Sosyal medyada, "Bu oğlan bugün 817 hayvana aşı yaptı" paylaşımını yapınca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'den "Ellerine sağlık adaş" yanıtını alan Afyonkarahisar
'ın İscehisar ilçesinde görevli veteriner Bekir Çağrı Uysal, yaşadığı sürprizi SABAH'la paylaştı: Hemşire bir annenin oğlu olarak Sağlık Bakanımızın geçen gün aşı mesajını paylaştığı hemşire arkadaşlara nazire yapmak istedim. Veterinerlik mesleğinin önemini de vurgulamaktı amacım. Bakanımızın samimi bir tavırla "adaşım" demesi de çok hoşuma gitti. Bakanımız veteriner hekimleri destekler her zaman, sağolsun...