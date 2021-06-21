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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Veteriner Bekir’in ‘adaş’tan mesaj gururu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Veteriner Bekir’in ‘adaş’tan mesaj gururu
Sosyal medyada, "Bu oğlan bugün 817 hayvana aşı yaptı" paylaşımını yapınca, Tarım ve Orman Bakanı 'den "Ellerine sağlık adaş" yanıtını alan 'ın İscehisar ilçesinde görevli veteriner Bekir Çağrı Uysal, yaşadığı sürprizi SABAH'la paylaştı: Hemşire bir annenin oğlu olarak Sağlık Bakanımızın geçen gün aşı mesajını paylaştığı hemşire arkadaşlara nazire yapmak istedim. Veterinerlik mesleğinin önemini de vurgulamaktı amacım. Bakanımızın samimi bir tavırla "adaşım" demesi de çok hoşuma gitti. Bakanımız veteriner hekimleri destekler her zaman, sağolsun...
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Veteriner Bekir’in ‘adaş’tan mesaj gururu
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