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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Vicdan sızlatan karara tepki

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Vicdan sızlatan karara tepki

Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren Bekir Erkol, 18 yıl hapse çarptırıldı. Kararda, cinayetin “Canavarca hisle gerçekleştirilmediği”ne yer verilmesi tepki çekti

'da, 3 çocuğunun annesi 37 yaşındaki 'u, 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (42), haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak "eşi kasten öldürmek"ten 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın gerekçeli kararında, zanlının eylem sırasında zevk alıp, mutlu olmadığı belirtilerek cinayeti "canavarca hisle gerçekleştirmediği"ne yer verilmesi, hukukçuların tepkisine neden oldu. SABAH'a konuşan Erkol çiftinin kızlarının avukatı Emin Levent Yavuzer, "Sadece sanığın beyanına göre haksız tahrik indirimi uygulanmaz. Karar, hukuka aykırıdır" dedi. Avukat ise "Sanık, uzaklaştırma kararını ihlal edip, evine giderek eşini 46 yerinden bıçaklamasının ani bir cinnet hali olduğunu söylemek mümkün değil. Ceza yaptırımlarının amacı, önleyici ve caydırıcı olmasıdır. 'Şüpheden sanık yararlanır' evrensel ilkesinin yanı sıra suçun doğru tanımlanması ve ceza yaptırımlarının net bir şekilde ortaya konulması, öncelikle kadın cinayetlerinin işlenmesi konusunda büyük caydırıcılık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Vicdan sızlatan karara tepki
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