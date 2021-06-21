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Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:20

Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca düştü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca yıldırım düştü

'nin Çal ilçesinde kekik tarlasında çapa yaparken aniden bastıran yağmurdan korunmak isteyen 7 kişinin sığındığı ağaca düştü. Toplam 7 kişinin yaralandığı olayda, Hamza-Hatice Kundakçı çiftinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Korkunç olay, Çal ilçesine bağlı Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisindeki kekik tarlasında yaşandı. Hamza Kundakçı karısı Hatice Kundakçı ve oğlu Hüseyin Kundakçı ile Salih Yörük, Ayşen Yörük, Hasan Yörük, ve Fatma Yörük Çakırlar mevkisindeki tarlaya kekik çapası yapmaya gitti. İki aile kekik toplarken aniden yağmur bastırdı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

7 kişi, yağmurdan ıslanmamak için tarlada bulunan ağacın altına geçti. Yağmurdan korunmak isteyen 7 kişinin sığındığı ağaca düştü. Olayda 7 kişi yaralandı. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede yıldırım düşen tarlaya gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Hamza-Hatice Kundakçı çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca yıldırım düştü
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