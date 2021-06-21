Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca yıldırım düştü

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

7 kişi, yağmurdan ıslanmamak için tarlada bulunan ağacın altına geçti. Yağmurdan korunmak isteyen 7 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü. Olayda 7 kişi yaralandı. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede yıldırım düşen tarlaya gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Hamza-Hatice Kundakçı çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.