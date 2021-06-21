Dünya üzerinde yer alan Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüzün yaşandığı, günlerin kısalmaya başladığı ve "Yaz 2021" başlangıcı olan 21 Haziran gündönümü ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler "Yaz Gündönümü nedir, ne zaman? ve Türkiye'de en uzun gündüz ne zaman yaşanacak ve kaç saat?" soruları üzerinden yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR, NE ZAMAN?

Kuzey Yarım Kürede yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu günle ilgili merak konusu olan tüm bilgi ve detaylar şöyle;