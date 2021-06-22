14 Şubat’ta eşini öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Daha önce eşine şiddet uyguladığı için 2 kez uzaklaştırma bir kez de ceza aldığı öğrenilen Oğuz Taner Ekmenci için savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Oğzu Taner Ekmenci'nin mühendis, Mihrican Ekmenci'nin ise halk eğitim merkezinde usta öğretici olduğu ancak pandemi sürecinde her ikisinin de işsiz kaldığı öğrenildi. Mihrican Ekmenci, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin gönderdiği salçaları pazarda satarak ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyordu.