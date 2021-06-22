14 Şubat’ta eşini öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi'nde yaşayan mühendis Oğuz Taner Ekmenci'nin eşi Mihrican Ekmenci'yi boğazını keserek öldürmesine ilişkin yargılama süreci Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
İddiaya göre, geçtiğimiz 14 Şubat'ta 24 yıllık evli olan Mihrican Ekmenci (46) ve Oğuz Taner Ekmenci (51), tartışmış, tartışma sırasında mutfakta masada bulunan bıçağı alan Oğuz Taner Ekmenci, Mihrican Ekmenci'yi boğazından bıçaklamıştı. Ağır yalanan Mihrican Ekmenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.
Daha önce eşine şiddet uyguladığı için 2 kez uzaklaştırma bir kez de ceza aldığı öğrenilen Oğuz Taner Ekmenci için savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Oğzu Taner Ekmenci'nin mühendis, Mihrican Ekmenci'nin ise halk eğitim merkezinde usta öğretici olduğu ancak pandemi sürecinde her ikisinin de işsiz kaldığı öğrenildi. Mihrican Ekmenci, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin gönderdiği salçaları pazarda satarak ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyordu.
İki çocuğu bulunan çiftin daha önce de tartıştığı ve Oğuz Taner Ekmenci'nin eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 2 kez uzaklaştırma, bir kez de ceza aldığı ortaya çıktı.
Ekmenci daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde, "Olay günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için öğlene kadar odamdan çıkmadım. Sonrasında kahvaltımı yaptım. Pandemi nedeniyle işsiz kaldığım için odama çekilip bilgisayardan iş ilanlarına bakmaya başladım. Bir anda odadan sesler gelmeye başladı. Eşim ile oğlum tartışıyordu. Çıktım aralarına girdim. Sonrasında ise annemi aradım, Mihrican ile tartıştığımızı söyledim. Annem geldi. Annem, ben ve oğlum anneme gitmek için evden çıktık. Ben oğlumun alması gereken eşyalarını almak için geri döndüm. O sırada eşimle tartıştık. "Bana çık git de kapıyı kilitleyeceğim" dedi. Ben de sinirlendim mutfağa gittim ve masanın üzerinde duran bıçağı alıp salladım. Boynuna isabet ettiğini bilmiyordum. Bir cinnet anında oldu." demişti.
Çiftin tıp fakültesinde okuyan bir kızı ve hafta sonu üniversite sınavına girecek olan bir oğlu bulunuyor.