Yarından itibaren MHRS e-Nabız sistemleri üzerinden 25 yaşın üstündeki vatandaşlar aşı için randevularını alabilecek. Hal böyleyken bir sonraki aşamaya ne zaman geçileceği merak konusu haline geldi. Milyonlarca kişi bu kapsamda "18-20 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşılanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için yaş aralığı gözetmeksizin Kovid-19 aşı randevuları açılmıştı. Buna göre; 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte konuya ilişkin Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklamaları…
BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı.
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Çeşitli meslek ve yaş gruplarının da aşı programına dahil edilmesiyle günlük uygulanan aşı sayısında rekor kırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.35 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 28 milyon 463 bin 115, ikinci doz aşı 14 milyon 531 bin 947 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 42 milyon 995 bin 62 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini belirtti. Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.
Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.
Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.
20 YAŞ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Henüz aşı sırası gelmeyen 20'li yaşlardaki kişiler için de kısa süre içinde aşılama randevu ekranının açılması bekleniyor. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.