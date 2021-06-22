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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:24

üstü altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? 18 yaş altı ve yasak mı?

65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

21 Haziran’da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında üstü altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yasakların 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağını açıklayan Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Risk grubundaki vatandaşların toplu taşıma araçlarını da kullanıp kullanamama durumunu sorgulamaya başladı. Peki 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? 18 yaş altı ve yasak mı, 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? İşte genelge ile son detaylar…

üstü altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, 18 yaş altı ve yasak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından toplu taşıma yasağında değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Aşılamanın hızlanması, vefat ve vaka sayıların düşmesi sonucunda konuya dair detaylar netlik kazandı. Buna göre; yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? 18 yaş altı ve , 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. Bu bilgilere göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için geçerli olan toplu taşıma yasağının kaldırılması ön görülüyor. Toplu taşıma yasakları hakkında 'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU, KALKTI MI?

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlayanlar bu yasaklara dahil edilmeyecek. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi oluşuna bakılmaksızın 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Sınav destek kurslarına giden öğrenciler, merkezi sınavlara gidenler ve hastane randevusu olanlar bu durumdan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat ve toplu taşıma yasakları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Toplu taşıma yasakları hakkında İçişleri Bakanlığı'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.

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