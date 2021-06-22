72 yaşındaki ‘Demir Adam’ın biyolojik yaşı 33 çıktı!

Bu da şu demek; Ali bey 25-30 yaşındaki bir kişinin kardiyolojik, yani kalp gücüne sahip. Aslında bizim biyolojik yaşımız sayıdan ibaret. İnsanın fonksiyonel yönden göstergesi, antrenmanlarda ve testlerde yapmış olduğu yüklenmelerde çıkabileceği en üst düzeydeki kalp atım sayısıdır. O da 1 dakikalık süreçte belirli 5-10 saniye içerisinde gerçekleşir. Bu sayı ne kadar yüksekse, 180-200'lere yakınsa onun fonksiyonel yönünün, fizyolojik kalp yapısının verimli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" dedi. Prof. Dr. Kılınç, fizyolojik yaşın belirlenmesinde yapılan testin 20 dakika sürdüğünü kaydetti.