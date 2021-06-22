Sabah saatlerinde telefonunu eline alan pek çok Android cihaz kullanıcısı bazı uygulamaların hata verdiğini farketti. Xiaomi, Samsung ve pek çok Android cihazda Google durduruldu hatası başta olmak üzere Twitter, Whatsapp ve Facebook gibi uygulamalarda hata alındı. Uygulamaların kendi kendine kapanması ve açılmaması telefon kullanıcılarını Android telefonlarda Twitter, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor, neden kapanıyor ve çalışmıyor gibi araştırmalara itti. İşte bu hataların sebebi.

FACEBOOK, TWITTER, WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Uygulamaların içindeki yazılımsal bazı problemler ve telefonunun yazılım kaynaklaı sıkıntıları uygulamaların hata vermesine sebep olmaktadır. Bazen de telefonun ya da uygulamanın güncel bir sürümü olmasına rağmen bu güncellemeyi yapmamış olmak uygulamaların yanlış çalışmasına sebep olmaktadır. Bugün yaşanan uygulamaların hata vermesi sıkıntısının Google ya da Android kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.