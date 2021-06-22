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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:52

Android telefonlarda , , , neden kapanıyor ve çalışmıyor?

Android telefonlarda Twitter, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor, neden kapanıyor ve çalışmıyor?

Bu sabah saatlerinde yaşanması sebebiyle Google, , ve Facebook saatlerdir hata veriyor. Pek çok Android cihazda yaşanan bu sorun internette Android telefonlarda Twitter, Whatsapp, , neden kapanıyor ve çalışmıyor gibi sorularla araştırılıyor. Akıllı telefon kullanıcıları, Android çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek diye merak ediyor. İşte Android cihazlarda sistem hatası çözümü.

Sabah saatlerinde telefonunu eline alan pek çok Android cihaz kullanıcısı bazı uygulamaların hata verdiğini farketti. Xiaomi, Samsung ve pek çok Android cihazda Google durduruldu hatası başta olmak üzere , ve Facebook gibi uygulamalarda hata alındı. Uygulamaların kendi kendine kapanması ve açılmaması telefon kullanıcılarını Android telefonlarda Twitter, Whatsapp, , neden kapanıyor ve çalışmıyor gibi araştırmalara itti. İşte bu hataların sebebi.

FACEBOOK, TWITTER, WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Uygulamaların içindeki yazılımsal bazı problemler ve telefonunun yazılım kaynaklaı sıkıntıları uygulamaların hata vermesine sebep olmaktadır. Bazen de telefonun ya da uygulamanın güncel bir sürümü olmasına rağmen bu güncellemeyi yapmamış olmak uygulamaların yanlış çalışmasına sebep olmaktadır. Bugün yaşanan uygulamaların hata vermesi sıkıntısının Google ya da Android kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

UYGULAMA ÇALIŞMAYI DURDURDU HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

•Ayarlar menüsünü açın.

•Açılan menüden uygulamalar sekmesine giriş yapın

•Uygulama listesinden sorunun adını seçin

•Çıkan ekrandan depolamaya tıklayın

•"Verileri temizle" ve "Önbelleği temizle" butonuna basarak adımları tamamlayın

Bu yöntemi sadece uygulama üzerinde değil rehber, video vb. işlemlerde de gerçekleştirebilirsiniz.

UYGULAMA AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

Google, Facebook, Twitter ve Whatsapp gibi uygulamaların açılmaması halinde yukarıdaki işlemi tekrarlayarak sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Uygulamaları silip tekrar yüklemek de telefon kaynaklı hatalarda çözüm sağlayacaktır.

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Android telefonlarda Twitter, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor, neden kapanıyor ve çalışmıyor?
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