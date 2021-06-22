Android kullanıcıları sabah saatleri itibarıyla bir sorunla karşılaştı. "Uygulama çalışmayı durdurdu" "Uygulamaları kapat" gibi uyarılar alan kullanıcılar sorunun nereden ve neden kaynaklandığını bulmaya çalışırken durumu çözebilmek adına araştırma yapıyorlar. Öte yandan gelen bilgiler arasında Androidlerde Google'ın açılmadığı ve hata verildiği bilgisi öğrenildi. Buna göre; Android uygulamalar çöktü mü, neden açılmıyor? Android uygulamalar neden açılmıyor?
Play Store'dan indirilen tüm uygulamalar çalışır halde geliyor. Ancak nadir de olsa uygulama içerisindeki yazılımsal problemlerden dolayı, uygulama çalışmayı durdurdu gibi hatalar alabilirsiniz. Bu durumun en çok görüldüğü nedenler ise genel olarak uygulama dosyasındaki bozulmalar ve telefon yazılımında meydana gelebilecek arızalardır.
ANDROİD UYGULAMALAR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Android telefonlarda genel bir uygulama hatası başladı. Sabah saatleri itibarıyla konu ile ilgili araştırma yapan kullanıcılar sorunun nedenini, kaynağını ve çözümünü araştırıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.