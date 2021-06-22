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Giriş Tarihi: 22.6.2021 18:12 Son Güncelleme: 22.6.2021 18:29

'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı!

Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı!

'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ve ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan'da Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu evler su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de su basan alanlarda çalışma yaptı.

Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı! | Video

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Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı!
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