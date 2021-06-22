Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech koronavirüs aşıları aracılığıyla yaş, meslek ve benzeri öncelikli durumlarda olanlar başta olmak üzere aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı olma sırası gelen ve Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "aşı randevusu nasıl alınır?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi detayları ve diğer tüm bilgiler şu şekilde;