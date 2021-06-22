Avcılar’da kolonları çatlayan 4 katlı bina boşaltıldı

Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi Örnek Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın kolonlarının çatladığını ve döküldüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de binada ve kolonlarda inceleme yaptı.



BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan inceleme sonrasında kolonları çatlayan ve dökülen 4 katlı binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanları uyaran ekipler vatandaşları dışarıya çıkardı. Binada sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği öğrenildi. Binayla ilgili nihai kararın gündüz yapılacak detaylı inceleme sonrasında verileceği öğrenildi.