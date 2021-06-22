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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Ayaklarını yıkamak isterken derede boğuldu

Ayaklarını yıkamak isterken derede boğuldu
'UN ilçesinde ikamet eden ve çobanlık yapan 18 yaşındaki Onur Kaya serinlemek için 'nda ayaklarını yıkarken suya düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Pasinler İtfaiye Amirliği'ne bağlı itfaiye erleri derede arama çalışması başlattı. JAK ekibi, suya düştüğü yerin yakınında Onur Kaya'nın cesedine ulaştı. Kaya'nın cenazesi olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.
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Ayaklarını yıkamak isterken derede boğuldu
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