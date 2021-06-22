Ayrılmak istedi diye Zeliha Atlar'ı ensesinden vurmuştu! genç kadının kabusu oldu





'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMAYA DEVAM EDİYORUM'



Serdal Gülser ile mahkeme süreçlerinin hala devam ettiğini söyleyen Zeliha Atlar, "Bu süreçte hala ölüm tehdidi alıyorum. Şahıs cezaevi duvarlarına cep telefonu numaramı yazmış. Cezaevinden her çıkan insan beni arıyor ve şahsın beni öldürmek istediğini söylüyor. Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Ben çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" dedi.