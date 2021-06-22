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Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:58

aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak olup tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta ürünlerde çamaşır makinesi, derin dondurucu, boyun masaj aleti, saç kurutma makinesi, mikrodalga fırın gibi pek çok ürün yer alıyor. Bu başlık altından 22-25 Haziran tam kataloğuna ulaşabilirsiniz.

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yer alacak olup vatandaşlar evlerine en yakın market zincirine giderek diledikleri alışverişleri yapabilecekler. Her hafta teknolojiden elektroniğe, mutfak araç gereçlerinden tekstil ürünlerine varana kadar pek çok ürün çeşitleri ile birlikte yer alıyor. ürünler listesi ile BİM'de bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 22-25 HAZİRAN 2021

kataloğu tam listesi şöyle;

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?

.

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BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran 2021 tam katalog listesi! BİM aktüel ürünler listesi ile BİM’de bu hafta neler var?
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