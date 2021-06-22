Bir sezonda 154 madalya

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 2020-2021 sezonunda katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda, 12 branşta toplam 154 madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezonu Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapıya yapılan yatırımlar ve yeni tesisler ve sporcularının yakaladığı başarılarla tamamladıkları bildirildi. Açıklamada atletizm, karate, tekvando, halter, güreş, tenis, masa tenisi, yüzme, bisiklet, futbol, badminton ve okçuluk olmak üzere 12 branşta faaliyet gösteren kulübün sporcularının katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 154 madalya alarak büyük bir başarıya imza attıkları belirtildi.

Elde edilen başarılar arasında 1 dünya üçüncülüğü, 2 uluslararası birincilik, 6 uluslararası ikincilik, 4 uluslararası üçüncülük bulunduğu bildirilen açıklamada, "Sporcularımız Avrupa'da düzenlenen organizasyonlarda ise 2 Balkan birinciliği, 1 Balkan üçüncülüğü, 2 Avrupa üçüncülüğü unvanını kazandı. Türkiye'de ise büyük bir başarı yakalayan Büyükşehir Belediyesi sporcuları 56 Türkiye birinciliği, 39 Türkiye ikinciliği ve 41 Türkiye üçüncülüğü aldı" denildi.