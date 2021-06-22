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Haberler Yaşam Haberleri Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:55

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık? , , çalışma saatleri!

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri!

, salgın şartlarına göre genelgeler ile yeninden düzenleniyor. Gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası market çalışma saatleri değişti mi sorusu da yeniden gündem oldu. Bilindiği üzere, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibarıyla tamamıyla kalkıyor. Peki, son düzenlemeye göre, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? , , , gibi zincir marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri haberimizde yer alıyor.

Sokağa çıkma yasağı sürecinde ve yasak saatleri haricinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sabah erken saatlerde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularının yanıtı araştırılıyor. Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası, market çalışma saatleri yeniden düzenlendi mi, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, bakallar ve , , , gibi zincir marketler başta olmak üzere market çalışma saatleri ve açılış kapanış saatleri...

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri!
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