Çifte ölüme 1 tutuklama

İstanbul Ataşehir
'de AS Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın (41) geçen salı günü evden aldığı 9.9 milyon nakit parayı holdinge taşıdığı sırada üç gaspçı tarafından öldürülmesi, saatler sonra ise eski eşi Süleyman Aydın
'ın bir rezidansın 32'nci katından düşerek ölmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Polis, olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında olayı gerçekleştiren E.V., A.V. ve B.Ş.'nin de olduğu iddia edildi. Savcılık, ifade almasının ardından 5 şüpheliyi serbest bırakırken, şüpheli E.V., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.