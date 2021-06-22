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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Çifte ölüme 1 tutuklama

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Çifte ölüme 1 tutuklama
'de Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın (41) geçen salı günü evden aldığı 9.9 milyon nakit parayı holdinge taşıdığı sırada üç gaspçı tarafından öldürülmesi, saatler sonra ise eski eşi 'ın bir rezidansın 32'nci katından düşerek ölmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Polis, olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında olayı gerçekleştiren E.V., A.V. ve B.Ş.'nin de olduğu iddia edildi. Savcılık, ifade almasının ardından 5 şüpheliyi serbest bırakırken, şüpheli E.V., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Çifte ölüme 1 tutuklama
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