Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cinayetin nedeni teşhircilik!
Giriş Tarihi: 22.6.2021 12:12

Cinayetin nedeni teşhircilik!

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Cinayetin nedeni teşhircilik!

’da balkonda bir kişinin komşularına teşhircilik yaptığı iddiasıyla çıkan tartışmada bir kadın öldü, bir kişi de yaralandı.

'da iddiaya göre 45 yaşıdaki S.A., balkonda şortunu indirerek teşhircilik yaparak komşularını rahatsız etti. Duruma tepki gösteren 20 yaşındaki Rıfat D. ile S.A. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda silahlar patladı. Rıfat D'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, S. A'yı yaralarken kız arkadaşı Durdu Ö.'nün (35) ölmesine neden oldu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ

Olay 19 Haziran günü ilçesi Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; S.A, balkona çıkarak şortunu indirdi. S.A'nın komşusu Rıfat D. olaya tepki gösterince S.A. ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bir süre sonra kavgaya dönüşünce Rıfat D. pompalı tüfekle S.A'nın evine ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, S.A'yı ve kız arkadaşı Durdu Ö'yü yaraladı. Rıfat D. ve kuzeni B.D, kaçarak kayıplara karıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.A, tedavi altına alınırken Durdu Ö. ise hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahı ateşleyen Rıfat D. ile kavgaya karıştığı öne sürülen kuzeni B.D. (19), babası N.D. (44) ile amcası D.D. (52), adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıfat D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.D. ile N.D, adli kontrol şartı, D.D, ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayetin nedeni teşhircilik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA