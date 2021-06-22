Cinayetin nedeni teşhircilik!

Adana'da iddiaya göre 45 yaşıdaki S.A., balkonda şortunu indirerek teşhircilik yaparak komşularını rahatsız etti. Duruma tepki gösteren 20 yaşındaki Rıfat D. ile S.A. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda silahlar patladı. Rıfat D'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, S. A'yı yaralarken kız arkadaşı Durdu Ö.'nün (35) ölmesine neden oldu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ

Olay 19 Haziran günü Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; S.A, balkona çıkarak şortunu indirdi. S.A'nın komşusu Rıfat D. olaya tepki gösterince S.A. ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bir süre sonra kavgaya dönüşünce Rıfat D. pompalı tüfekle S.A'nın evine ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, S.A'yı ve kız arkadaşı Durdu Ö'yü yaraladı. Rıfat D. ve kuzeni B.D, kaçarak kayıplara karıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.A, tedavi altına alınırken Durdu Ö. ise hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahı ateşleyen Rıfat D. ile kavgaya karıştığı öne sürülen kuzeni B.D. (19), babası N.D. (44) ile amcası D.D. (52), adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıfat D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.D. ile N.D, adli kontrol şartı, D.D, ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.