Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız ağır yaralandı!

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi deniz yolu istikametinde seyir halinde olan Asya Kileci (20) yönetimindeki motosiklet, Mustafa Yücesoy Caddesi'nden ilçe merkezine gitmek isteyen Adem K. (41) yönetimindeki ciple çarpıştı.
Kavşakta meydana gelen kazada motosiklet, cipe orta kısmından çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Asya Kileci ağır şekilde yaralandı.
Çevredeki esnaf yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 Acil Yardım'ı arayarak kazayı bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın boynunun ve ayağının kırık olduğunu tespit etti. Durumu ağır olan Asya Kileci, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.