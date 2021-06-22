Cumhurbaşkanlığı İletişim TIR’ı Gaziantep’te

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital TIR'ı Gaziantep'te ziyarete açıldı.

19 Şubat 2021 tarihinde Edirne'den yola çıkan ve tüm ülkeyi gezecek olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanarak ziyaretçi kabul etmeye başladı. TIR'ı ziyaret ederek sunumlar hakkında bilgi alan Gaziantep Valisi Davut Gül, verilen bilgileri genç neslin mutlaka görmesi gerektiğini söyledi. Vali Gül, Dijital TIR'ın 4 gün kentte kalacağını açıkladı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan ve Türkiye'nin milli tarihi ile kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ında yansıtılan Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik görüntüsü yoğun ilgi görüyor.