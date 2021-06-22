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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Cumhuriyet’in ilk şehit anıtı restore edildi

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Cumhuriyet’in ilk şehit anıtı restore edildi
Cumhuriyet döneminin ilk şehit asker anıtı olarak 'da 1932'de yapılan ve uzun yıllar ihmal edildiği için bakımsızlıktan unutulmaya yüz tutan restore edildi. Çorum Valiliği, yanından geçenlerin bile bilmediği anıtı yeniden ortaya çıkararak kapsamlı bir restorasyonun ardından ziyarete açtı. Çorum Valisi 'nin katılımıyla dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış, Bünyanlı Osman'ın şehadetinin yıldönümüne denk getirildi. Anıt, 'ın 1931'de eşkıyalarla girdiği çatışmada şehit düşmesinin ardından merkeze bağlı 'nde yaptırılmıştı. Vali Çiftçi, ilk şehit anıtını restore ederek yeniden ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
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Cumhuriyet’in ilk şehit anıtı restore edildi
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