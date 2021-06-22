Cumhuriyet’in ilk şehit anıtı restore edildi

Cumhuriyet döneminin ilk şehit asker anıtı olarak Çorum
'da 1932'de yapılan ve uzun yıllar ihmal edildiği için bakımsızlıktan unutulmaya yüz tutan Bünyanlı Osman Abidesi
restore edildi. Çorum Valiliği, yanından geçenlerin bile bilmediği anıtı yeniden ortaya çıkararak kapsamlı bir restorasyonun ardından ziyarete açtı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
'nin katılımıyla dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış, Bünyanlı Osman'ın şehadetinin yıldönümüne denk getirildi. Anıt, Bünyanlı Piyade Er Osman
'ın 1931'de eşkıyalarla girdiği çatışmada şehit düşmesinin ardından merkeze bağlı Ahmediye Köyü
'nde yaptırılmıştı. Vali Çiftçi, ilk şehit anıtını restore ederek yeniden ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.