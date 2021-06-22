Dehşet evi

İstanbul Beylikdüzü
'nde yaşayan Münevver Ertem (60) ve oğlu Ertan Ertem
(40), evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İki odanın kapısına "Dikkat içeri girmeyin bomba var" notu asıldığı, Ertan Ertem'in boynunda bomba düzeneği süsü verilmiş bilgisayar anakartı bulunduğu belirlendi. Yakuplu Mahallesi
Hürriyet Bulvarı Caddesi'nde önceki gece 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki daireden Münevver Ertem ve bilişim uzmanı oğlu Ertan Ertem'in yaşadığı daireden gelen kötü kokulardan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girmeye çalışsa da kapıyı açan olmadı.
BOMBA PANİĞİ
Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dış kapının hem iç taraftan kilitlendiğini hem de önüne dolu damacanalar bırakıldığını tespit etti. Evdeki iki oda kapısına da "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazısı asılmıştı. Bomba ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, bina tahliye edildi. Evde herhangi bir bomba düzeneğine rastlanmaması üzerine içeri giren polis, farklı odalarda anne ile oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı. Her ikisinin de başlarından tabancayla vurulduğu ve cesetlerin yanında iki adet ruhsatsız tabanca bulunduğu belirtildi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedilen anne ile oğlunun cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Binada temizlik işçisi olarak çalışan Leyla Bostan
, "Ben apartmanı temizlerken Münevver abla kovaya su doldurur kapının önüne bırakırdı. Bana çok yardımcı olurdu. Kendi halinde bir insandı. Elinde bastonuyla alışverişine gider gelirdi. Çok üzüldüm" dedi. Başka bir komşu ise, "Münevver ablayı en son çarşamba günü gördüm. Bir daha da görmedim" diye konuştu.